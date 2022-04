【KTSF】

北加州Stockton市一名15歲女高中生,周一被一名闖入校園的疑犯用利器刺中,傷重不治。

事發於早上11時05分左右,地點在Stagg高中,受害的女高中生被刺後送院搶救,最後傷重不治,涉嫌殺人的疑犯已被捕。

警方稱,疑犯當時駕車駛到校園前門,泊車後走近該名女高中生,突然用利器刺向她,暫時未知疑犯的行兇動機為何。

案發後校園一度封鎖,Stockton聯合校區表示,將會安排輔導員協助有需要的學生。

