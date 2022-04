聖荷西警方拘捕犯罪團伙 涉及多宗珠寶店劫案

【KTSF 周正鈞報導】

南灣聖荷西警方於各區警力協助下,偵破涉及多宗珠寶店劫案的犯罪團伙。

聖荷西警方發言人Christian Camarillo說:「要不是各警察部門合作,我們沒有辦法完成這行動,總括來說,我們為籌備這一天的行動,付出了很多心血。」

聖荷西警方指,經過長時間及與其他執法部門合作調查之下,成功辯認及拘捕6名18至20歲疑犯,他們涉及去年10月至今年1月期間,多宗發生於聖荷西及灣區的珠寶劫案。

2/ Suspects arrested for smash and grab robberies in our city. pic.twitter.com/iSBCeVdO0D — San José Police Media Relations (@SJPD_PIO) April 18, 2022

警方指,在各執法部門通力合作之下,注意到發生於不同城市的劫案,都有著相同犯案模式,疑犯特徵亦都乎合目擊者所描述。

匪徒都是戴住面罩,以大鎚及其他工具打爛珠寶店飾櫃玻璃,然後搶去幾千元珠寶,就乘坐預備好的車輛逃走。

於4月14日展開的逮捕及搜證的過程中,警方起出多枝火力強勁的槍枝及彈夾,又有俗稱鬼槍的自製槍枝,以及製造槍枝的模具及槍械等。

聖荷西警察局長Anthony Mata為這次各部門通力合作成功破案引以為傲。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。