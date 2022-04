舊金山日式餐館發生大火 消防員受傷送院（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山(三藩市)一間日式餐館週一發生大火,另外,北灣Antioch發生自動取款機竊案,最終匪徒並未得手。

位於舊金山市West Portal的Fuji日式餐廳,週一中午突然起火,消防當局接報後前往滅火。

從舊金山消防局公布的影片,可以看到消防員在餐廳屋頂撲救火勢的情況,包括郵局分行在內的三個緊鄰的店面也受到大火波及而受損。

消防當局初步調查後,相信大火是附近工程意外導致,事件造成一名消防員在滅火行動中受傷送醫,沒有大礙。

Federal Credit Union週一發布一組照片,顯示在週日清晨4點多,該信用合作社位於Antioch市Delta學校的自動取款機遭人破壞,匪徒破壞整個取款機,並企圖盜竊機器裡面的現金,不過最終並未得手。

過程中安裝提款機的建築牆面,以及取款機都嚴重受損,需要修理。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。