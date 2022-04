【KTSF】

南灣聖荷西週日發生幾場汽車雜耍,警方拘捕了多名疑犯,其中一名疑犯涉嫌開車撞傷一名警員。

疑犯是19歲Los Banos居民Isaac Anthony Guzman,警方指出,週日驅散汽車雜耍活動時,疑犯逃離現場時以車撞向警車,以及撞傷一名步行巡邏的警員,警員受輕傷送院治理後已經出院。

疑犯面對使用致命武器襲警、撞人後不顧而去,以及藏有自製槍械的控罪。

警方在Story Road及Jackson Road附近總共拘捕8人,其中2人違反槍械相關法例,3部車被警方扣押30日,警方亦發出40張告票,包括票控觀看汽車雜耍的觀眾,以及非法改裝汽車的人士。

