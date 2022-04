烏軍未理最後通牒堅守鋼鐵廠 拜登擬推新制裁

【有線新聞】

烏克蘭與俄羅斯在烏東開始新一輪戰鬥,東南部重鎮的鋼鐵廠守軍未有理會俄方最後通牒,繼續負隅頑抗。美國總統拜登再與盟友召開視像會議,醞釀新的對俄制裁行動。

馬里烏波爾激戰持續,硝煙不斷。俄羅斯再次對亞速鋼鐵廠下達最後通牒,要求留守的人在莫斯科時間周二下午2時前棄械投降,其後兩小時便可活著離開,形容抵抗是無意識又無意義。

一直在當地頑抗俄方的亞速營較早前發放片段指,鋼鐵廠地牢有過千平民逃避戰火,但俄方指並非事實,促請烏方理性應對俄方的提議,俄烏雙方較早前都指新一輪戰役已在頓巴斯開始,烏方估計俄方這次對烏東地區的全面攻勢是意圖全面控制頓湼茨克及盧甘斯克,並打通連接克里米亞半島的陸路走廊。

總統澤連斯基的幕僚指俄方對控制東部期望很大,難以估計雙方何時才會再談判,又指如俄方再於東部敗陣便有可能按照烏方意願及條件,簽訂和平協議。

美國則估計俄軍已增兵8,000至1.1萬人,並在烏克蘭北部集結了數以萬計後備軍。俄方則指美國等西方國家正全力拖延俄方行動,以武器供應挑動基輔,繼續抵抗至烏克蘭最後一條性命,又指俄軍將採取新方法,以適應現代戰爭衝突的情況。

俄軍部隊獨立摩托化步兵第六十四旅,較早前被指涉嫌在烏克蘭布恰鎮等地屠殺大量平民,俄方否認指控,並在日前由總統普京簽署命令授予部隊「近衛」榮譽稱號。烏克蘭較早前指控部隊是犯下戰爭罪行的戰犯。

