最新數據顯示,美國七日平均新症是36,251宗,平均每日有460人染疫死亡,仍是全球最高,現時民眾在家做病毒檢測變得容易得多,但是有許多測試陽性結果沒上報,導致官方公佈的病例數據未能反映真實的數字。

健康指標與評估研究所估計,目前在美國僅檢測到7%的確診病例,這意味著實際確診數字,會比官方報告的高出14倍以上。

雖然在整個疫情期間,病例一直都被低估,但一些州,包括俄亥俄州和紐約州,現在決定不再使用確診率為抗疫指標。

聯邦疾控中心(CDC)現在也強調住院率,而不是確診數字。

為了獲得更可靠的新型肺炎確診數字,國家衛生研究院現在正與實驗室合作,以幫助簡化申報測試結果的方法。

