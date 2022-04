費城重新實施室內公共場所口罩令 有民眾反對興訟

【KTSF】

面對疫情新症個案上升,賓州的費城是全美第一個大城市,週一重新要求在室內公共場所必須要配戴口罩,一些商業東主和居民反對這個強制口罩令而提出訴訟。

費城有超過20個商業東主和居民聯合提告市政府重新實施在室內公共場所的口罩令,即是週一開始在學校、餐館、商店和辦公室等在室內必須配戴口罩。

原告的代表律師說,如果強制民眾在室內戴口罩,店舖會損失許多生意。

上星期衛生專員宣布防疫措施時指出,在過去十天,新症個案上升超過五成,平均每天有142宗新症,這兩大指標就是市政府再次實施口罩令的原因。

衛生局長Cheryl Bettigole說︰「最大增幅是20至34歲成年人,很可能這些人與朋友交際,有些人在自家內,民眾在外交際完後返家,將病毒帶回家。」

原告代表律師指控,衛生當局自創這些指引,目前聯邦疾控中心(CDC)並沒有強制要求在室內配戴口罩,如果在室內的所有人已經接種了完整疫苗,以及檢查確認接種了疫苗的話,商業可以解除口罩令。

費城在上月初解除口罩令之後,週一是第一個大城市重新強制執行室內口罩令,原告律師爭辯說,費城應該遵從CDC指引,不應該單獨實施口罩令,認為是違反賓州法律。

