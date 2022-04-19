舊金山Muni巴士快線8AX及8BX重新投入服務（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

週一開始，舊金山（三藩市）兩條Muni巴士快線8AX及8BX會重新投入服務，於繁忙時間來回舊金山華埠及訪谷區等舊金山南部社區。

8AX及8BX週一起，會於平日上午6點至9點半，下午3點半至6點半的繁忙時間運行，兩條路線都會大大減少來回舊金山南部及華埠的時間。

8AX線會於訪谷區出發，途徑Portola及SOMA區，直達終點站華埠。

而8BX就會於舊金山市立大學開出，途徑訪谷站及SOMA區去到華埠，然後去到北岸區的終點站。

兩條快線早前因為疫情而暫停服務，有亞裔社區組織表示，不少訪谷區的低收入市民，沒有其他交通選擇，所以必須依靠兩條巴士路線，這些市民除了乘搭巴士上班外，亦依賴兩條路線來往華埠買菜。

代表訪谷及灣景區的市參事華頌善亦透露，自從兩條路線暫停服務，不少居民尤其是打工族，他們都覺得上班變得困難，重推兩條路線將會拉近舊金山南部與市中心的距離。

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