舊金山Muni巴士快線8AX及8BX重新投入服務（視頻）

週一開始,舊金山(三藩市)兩條Muni巴士快線8AX及8BX會重新投入服務,於繁忙時間來回舊金山華埠及訪谷區等舊金山南部社區。

8AX及8BX週一起,會於平日上午6點至9點半,下午3點半至6點半的繁忙時間運行,兩條路線都會大大減少來回舊金山南部及華埠的時間。

8AX線會於訪谷區出發,途徑Portola及SOMA區,直達終點站華埠。

而8BX就會於舊金山市立大學開出,途徑訪谷站及SOMA區去到華埠,然後去到北岸區的終點站。

兩條快線早前因為疫情而暫停服務,有亞裔社區組織表示,不少訪谷區的低收入市民,沒有其他交通選擇,所以必須依靠兩條巴士路線,這些市民除了乘搭巴士上班外,亦依賴兩條路線來往華埠買菜。

代表訪谷及灣景區的市參事華頌善亦透露,自從兩條路線暫停服務,不少居民尤其是打工族,他們都覺得上班變得困難,重推兩條路線將會拉近舊金山南部與市中心的距離。

