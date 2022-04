法官裁定CDC對公共交通工具實施強制口罩令屬非法

【KTSF 張麗月報導】

佛羅里達州一名聯邦法官指,聯邦疾控中心(CDC)在公共交通工具上實施的強制口罩令是非法,另外,CDC週一解除對大約90個國家的疫情禁止旅遊限制令。

佛州一名聯邦地區法庭法官,週一推翻CDC強制要求在飛機火車巴士等公共交通工具上,以及在機場車站等場所內,必須配戴口罩的規定,法官認為這個口罩令是非法,以及超越CDC的權限,因為沒有諮詢公眾意見。

白宮指這個裁決令人失望,又說CDC將會檢討這個決定,聯邦司法部沒有透露是否對裁決提出上訴。

這個口罩令本應在週一到期,但CDC上星期將口罩令延長多15日至5月3日,以便有更多時間收集及研究Omicron BA.2的演變。

今次訴訟是一個名為“健康自由捍衛基金”的組織提出,法庭作出裁決後,聯合航空宣布,在國內航線及部份國際航線,不再要求乘客戴口罩。

阿拉斯加航空則宣布,機上戴口罩只是一個選項,換言之乘客自行決定戴與不戴口罩。

有官員就表示,聯邦交通安全局(TSA)不再執行機場及機上口罩令。

美國的航空業界要求取消機上口罩令,認為各州都已經容許市民在餐廳商店等公眾場所除下口罩,沒有理由繼續要求航空旅客在飛機上繼續戴口罩,而且飛機的空氣過濾系統能阻止病毒散播。

另外,CDC週一解除對大約90個國家的疫情禁止旅遊限制令,目前並沒有國家被列入第四級的疫情特別情況,禁止旅遊限制令。

CDC將一些國家及地區的疫情旅遊警示級別調降至第三級,包括香港、日本、南韓、俄羅斯、英國、法國、以色列、澳洲和土耳其等,第三級疫情旅遊警示代表,不建議未接種疫苗的人士到這些國家旅遊。

