法官裁定CDC對公共交通工具實施強制口罩令屬非法

April 19, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
(Marc A. Hermann / MTA New York City Transit / CC BY 2.0)

【KTSF 張麗月報導】

佛羅里達州一名聯邦法官指，聯邦疾控中心（CDC）在公共交通工具上實施的強制口罩令是非法，另外，CDC週一解除對大約90個國家的疫情禁止旅遊限制令。

佛州一名聯邦地區法庭法官，週一推翻CDC強制要求在飛機火車巴士等公共交通工具上，以及在機場車站等場所內，必須配戴口罩的規定，法官認為這個口罩令是非法，以及超越CDC的權限，因為沒有諮詢公眾意見。

白宮指這個裁決令人失望，又說CDC將會檢討這個決定，聯邦司法部沒有透露是否對裁決提出上訴。

這個口罩令本應在週一到期，但CDC上星期將口罩令延長多15日至5月3日，以便有更多時間收集及研究Omicron BA.2的演變。

今次訴訟是一個名為“健康自由捍衛基金”的組織提出，法庭作出裁決後，聯合航空宣布，在國內航線及部份國際航線，不再要求乘客戴口罩。

阿拉斯加航空則宣布，機上戴口罩只是一個選項，換言之乘客自行決定戴與不戴口罩。

有官員就表示，聯邦交通安全局（TSA）不再執行機場及機上口罩令。

美國的航空業界要求取消機上口罩令，認為各州都已經容許市民在餐廳商店等公眾場所除下口罩，沒有理由繼續要求航空旅客在飛機上繼續戴口罩，而且飛機的空氣過濾系統能阻止病毒散播。

另外，CDC週一解除對大約90個國家的疫情禁止旅遊限制令，目前並沒有國家被列入第四級的疫情特別情況，禁止旅遊限制令。

CDC將一些國家及地區的疫情旅遊警示級別調降至第三級，包括香港、日本、南韓、俄羅斯、英國、法國、以色列、澳洲和土耳其等，第三級疫情旅遊警示代表，不建議未接種疫苗的人士到這些國家旅遊。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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