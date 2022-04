復活節期間美國發生多宗大型槍擊案

【KTSF 朱慧琪報導】

週日復活節假期期間,美國發生多宗大型槍擊案,賓夕凡尼亞州匹兹堡縣一個私人派對上發生槍擊案,2個未成年人士死亡,另外最少9人受傷。

匹兹堡縣警局長Scott Schubert說:「很心碎,在復活節期間,我們有很多家庭,其中兩個將見不到親人。」

根據匹兹堡縣警方表示,槍擊案在一間短期租住屋內發生,當時正舉行大型派對,超過200人參加,多數是未成年人。

Schubert說:「如果想像假期期間,你的小孩捲入這類創傷性事件中。」

警方透露,槍手在屋內外開超過90槍,目前正找尋涉案的人。

另一宗槍擊案在週六發生,位於南卡羅來納州的哥倫比亞購物中心內,22歲男槍手在開槍後被捕。

目擊者Bayrone Billups說:「我們不知道誰開槍,槍聲是從什麼方向傳來,事情太可怕。」

根據哥倫比亞市警方表示,槍手是22歲Jewayne Price,案發後被補,週日上庭被控非法攜帶手槍,警方可能會有更多的控罪,他獲得釋放後要軟禁在家。

警方表示,相信涉及事件的人都互相認識,這宗槍擊案造成14人受傷,當中有至少9人受槍傷,其餘5人試圖逃離開現場時受傷。

還有一宗是發生在哥倫比亞以南約100英里,南卡羅來納州漢普頓縣,警方表示,週日清晨,有9人在客廳遭到槍擊,根據WTOC電視台的報導,案發時,現場的客廳正在舉辦一個復活節派對,南卡羅來納州警方正在調查這宗槍擊案。

最後一宗槍擊案在波士頓唐人街發生,警方說有兩人中槍。

波士頓警局總警司Gregory Long說:「中槍者都是男性,被送院急救,目前情況危殆,有生命危險。」

3名疑犯在警察追補途中撞車,兩人在車禍中受傷,但無生命危險,三人正被拘留,波士頓警方正調查案件的動機。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。