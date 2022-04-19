復活節期間美國發生多宗大型槍擊案

【KTSF 朱慧琪報導】

週日復活節假期期間，美國發生多宗大型槍擊案，賓夕凡尼亞州匹兹堡縣一個私人派對上發生槍擊案，2個未成年人士死亡，另外最少9人受傷。

匹兹堡縣警局長Scott Schubert說：「很心碎，在復活節期間，我們有很多家庭，其中兩個將見不到親人。」

根據匹兹堡縣警方表示，槍擊案在一間短期租住屋內發生，當時正舉行大型派對，超過200人參加，多數是未成年人。

Schubert說：「如果想像假期期間，你的小孩捲入這類創傷性事件中。」

警方透露，槍手在屋內外開超過90槍，目前正找尋涉案的人。

另一宗槍擊案在週六發生，位於南卡羅來納州的哥倫比亞購物中心內，22歲男槍手在開槍後被捕。

目擊者Bayrone Billups說：「我們不知道誰開槍，槍聲是從什麼方向傳來，事情太可怕。」

根據哥倫比亞市警方表示，槍手是22歲Jewayne Price，案發後被補，週日上庭被控非法攜帶手槍，警方可能會有更多的控罪，他獲得釋放後要軟禁在家。

警方表示，相信涉及事件的人都互相認識，這宗槍擊案造成14人受傷，當中有至少9人受槍傷，其餘5人試圖逃離開現場時受傷。

還有一宗是發生在哥倫比亞以南約100英里，南卡羅來納州漢普頓縣，警方表示，週日清晨，有9人在客廳遭到槍擊，根據WTOC電視台的報導，案發時，現場的客廳正在舉辦一個復活節派對，南卡羅來納州警方正在調查這宗槍擊案。

最後一宗槍擊案在波士頓唐人街發生，警方說有兩人中槍。

波士頓警局總警司Gregory Long說：「中槍者都是男性，被送院急救，目前情況危殆，有生命危險。」

3名疑犯在警察追補途中撞車，兩人在車禍中受傷，但無生命危險，三人正被拘留，波士頓警方正調查案件的動機。

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