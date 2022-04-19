波士頓馬拉松完滿結束 肯雅參賽者通奪男女子賽金牌

【KTSF 朱慧琪報導】

2022年波士頓馬拉松在週一完滿結束。

男子職業決賽中，肯雅參賽者Evans Chebet以2小時06分51秒的成績，贏得了他的第一場大型馬拉松比賽。

女子賽事中，同樣由肯雅參賽者Peres Jepchirchir，以2小時21分02秒衝刺嬴得第一名。

今年標誌著其中一位參賽者的特殊紀念日，Val Rogosheske在50年後重返馬拉松，她是最早參加馬拉松的八位女性之一。

Rogosheske說：「知道如何擴大女性的機會，女性如何抓住時機並利用它，這讓我感覺非常好

在男子輪椅馬拉松，由美國參賽者Daniel Romanchuk，以1小時26分58秒嬴得第一，他在2019年馬拉松上曾經嬴得第二名。

至於女子輪椅馬拉松，由瑞士的Manuela Schar以1小時41分08秒，嬴得她第四次輪椅馬拉松。

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