波士頓馬拉松完滿結束 肯雅參賽者通奪男女子賽金牌

【KTSF 朱慧琪報導】

2022年波士頓馬拉松在週一完滿結束。

男子職業決賽中,肯雅參賽者Evans Chebet以2小時06分51秒的成績,贏得了他的第一場大型馬拉松比賽。

女子賽事中,同樣由肯雅參賽者Peres Jepchirchir,以2小時21分02秒衝刺嬴得第一名。

今年標誌著其中一位參賽者的特殊紀念日,Val Rogosheske在50年後重返馬拉松,她是最早參加馬拉松的八位女性之一。

Rogosheske說:「知道如何擴大女性的機會,女性如何抓住時機並利用它,這讓我感覺非常好

在男子輪椅馬拉松,由美國參賽者Daniel Romanchuk,以1小時26分58秒嬴得第一,他在2019年馬拉松上曾經嬴得第二名。

至於女子輪椅馬拉松,由瑞士的Manuela Schar以1小時41分08秒,嬴得她第四次輪椅馬拉松。

