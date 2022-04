【KTSF 梁展穎報導】

灣區有12間醫院,數以千計的護士將會在星期一罷工一日。

Sutter Health醫療機構的員工,計劃在星期一舉行一天的罷工活動,他們要求工作場所有更好的健康和安全標準。

他們也說,他們已經工作了一年,但仍然沒有合約。

Sutter Health發出聲明說,他們希望員工會和工會達到一個共識,來感謝員工的努力,同時希望員工維持力量和穩定,因為醫院裡面的人很需要他們。

