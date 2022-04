【KTSF 嚴劍蓉報導】

中半島San Bruno警方拘捕一名22歲Millbrae女子,她涉嫌酒後駕駛、撞車後不顧而去及襲警。

警方表示,於週六晚約9時11分接到報案,指East Angus Avenue 200號路段有人撞車後不顧而去。

根據目擊者提供的汽車描述和車牌資料,警方在附近找到涉案汽車,警員指涉案女司機涉嫌酒後駕駛,警方指拘捕期間,女司機涉嫌襲擊一名女警員。

