俄軍要求馬里烏波爾烏軍日內投降 澤連斯基指或終結和談

【有線新聞】

俄羅斯宣稱控制烏克蘭南部重鎮馬里烏波爾,要求當地部隊投降保命,又聲稱烏軍至今已有2萬多人陣亡。烏克蘭總統澤連斯基則稱,如果守城軍全軍覆沒,將終結烏俄和談。

被圍攻個多月的馬里烏波爾滿目瘡痍,當局指市內至少4000人喪生。俄羅斯國防部聲稱已清除市區內所有守城軍,僅餘少數烏克蘭部隊和外國傭兵,仍死守當地鋼鐵工廠,要求他們在限時內繳械投降,方能保住性命;又聲稱前一日已有2500人投降。

烏克蘭總統澤連斯基明言︰「馬里烏波爾境況極盡嚴峻,完全不人道。」他批評俄軍蓄意摧毀城市,形容只有兩項解決方案,一是國際立即提供武器、戰機供烏克蘭抵抗俄軍,以作解圍;二是提供實際談判途徑。

而在首都基輔周邊,烏克蘭當局在俄軍撤出的地區發現多個地雷陷阱,警告民眾不要急於回家。而東北部哈爾科夫亦有住宅被俄軍導彈摧毀。

俄軍是在黑海艦隊旗艦莫斯科號沉沒之後,重新加強對多個城市的攻勢。包括北部切爾尼戈夫,甚至靠近波蘭邊境的西部利沃夫亦受轟炸。

俄羅斯否認莫斯科號是被烏克蘭導彈擊沉,指軍艦是火警後因風暴沉沒。事後發放片段顯示,海軍指揮官在克里米亞會見約100名士兵,指他們是由莫斯科號撤出的水兵。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。