烏克蘭利沃夫遭多枚導彈攻擊多名平民死傷

烏克蘭利沃夫遭多枚導彈攻擊,十多人死傷,是這個偏處西部的城市在戰事爆發後遭受最嚴重傷亡。英國情報則指,烏方在南部馬里烏波爾頑抗,拖慢俄軍在其他地方的進展。

導彈飛過西部利沃夫上空,有汽車維修中心,遭炮彈擊中起火,約40輛汽車損毀,多名平民傷亡,包括小童。

市長稱早上有五枚導彈空襲當地,批評俄方想摧毀烏克蘭,強調烏克蘭唯一選項就是戰鬥,形容這場戰爭是民主和極權主義的衝突,烏克蘭正在保衛世界。

利沃夫響起防空警報,基輔等多個城市繼續遭炮轟。烏克蘭稱基於安全考量,連續兩日無法開通人道走廊。

仍死守南部馬里烏波爾的亞速營發放片段,指是他們面對強大敵軍力量下反攻,看到一隊車隊載著武裝人員駛近建築。另一方則迅速行軍回應反擊,把車上的人圍堵在原地,並要躲進車底找掩護。

救援人員在北部切爾尼戈夫掃雷,拆除爆炸裝置,又稱俄羅斯在東部作戰據點,組建成侵略部隊;正繼續圍困哈爾科夫部分地區,並試圖攻佔南部重鎮赫爾松。由於大批俄軍湧入,盧甘斯克城鎮克列緬納亞,已經失去此處的控制權。

俄軍聲稱以導彈擊中數百個軍事目標,包括用伊斯坎德爾導彈,摧毀烏克蘭4個武器軍備庫,但否認襲擊平民。

俄羅斯國營電視台報道,稱在全面控制的馬里烏波爾俘虜兩名英國士兵。他們看起來疲倦和緊張。報道指兩人在一名男子指示下發言,均要求首相約翰遜協助他們回家,換取日前被烏方拘捕親俄國會議員梅德韋丘克。

克里姆林宮指控烏克蘭,對和談已商定的事項不斷改變立場,令談判進程未達預期。

