灣區星期一會下雨,另一股較強的風暴將於星期三抵達,預測會帶來更多的降雨。

國家氣象局預測,星期一晚深夜開始下雨,但風暴會很快離開灣區,星期二早上應該會停雨,估計降雨量不多,星期二雨後會天晴。

氣象局表示,星期三晚抵達灣區的風暴會較強,一直到星期四下午及傍晚會下雨,降雨量會較多,而且星期四部分地區,可能會打雷和下冰雹。

氣象局表示,現在是雨季的結尾,這兩場風暴帶來有益的雨水,並且可以減低發生山火的機會。

