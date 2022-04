奧克蘭5警槍殺露宿者被勒職 法官裁定警員被無理解僱

【KTSF 梁展穎報導】

奧克蘭(屋崙)阿拉米達縣法官在星期五裁定,5名奧克蘭警察在2020年被市府無理解僱,他們應該復職,這5名警察涉及槍殺Joshua Pawlik的案件。

案件發生在2018年3月11日,地點是北奧克蘭,當時死者Joshua Pawlik有槍,睡在兩間屋之間一個狹小的空間。

案情指,警員到場叫醒他時他舉起槍,警員於是開槍射擊他,調查人員說警員一共開了22槍。

涉案的警員被革職,他們提出訴訟,要求復職,市府聘請一名律師處理這宗官司,而這名律師附和警員的立場,指警員遵照奧克蘭的規定去做。

法官指,市府不滿有關的調查報告,因此要律師修改報告,並在報告文本上打上「草稿」的印記,令報告看來似是未完成。

法官裁定奧克蘭(屋崙)市府違反自己的政策,必須重新僱用被革職的涉案警員。

奧克蘭通信總監Karen Boyd說,警方依照勞工法例的條文去做,並相信法庭錯誤地判決,她沒有回應市府是否應該上訴。

在2020年,奧克蘭市府同意支付140萬給Pawlik的母親,來解決這宗不法致死的訴訟。

Joshua Pawlik的母親說,她認為這些警察不值得取回四年停職期間的薪金。

她說5名涉案警察在開槍之前,並沒有給予足夠的時間,讓正在睡覺的Pawlik來了解發生什麼事。

