奧克蘭5警槍殺露宿者被勒職 法官裁定警員被無理解僱

【KTSF 梁展穎報導】

奧克蘭（屋崙）阿拉米達縣法官在星期五裁定，5名奧克蘭警察在2020年被市府無理解僱，他們應該復職，這5名警察涉及槍殺Joshua Pawlik的案件。

案件發生在2018年3月11日，地點是北奧克蘭，當時死者Joshua Pawlik有槍，睡在兩間屋之間一個狹小的空間。

案情指，警員到場叫醒他時他舉起槍，警員於是開槍射擊他，調查人員說警員一共開了22槍。

涉案的警員被革職，他們提出訴訟，要求復職，市府聘請一名律師處理這宗官司，而這名律師附和警員的立場，指警員遵照奧克蘭的規定去做。

法官指，市府不滿有關的調查報告，因此要律師修改報告，並在報告文本上打上「草稿」的印記，令報告看來似是未完成。

法官裁定奧克蘭（屋崙）市府違反自己的政策，必須重新僱用被革職的涉案警員。

奧克蘭通信總監Karen Boyd說，警方依照勞工法例的條文去做，並相信法庭錯誤地判決，她沒有回應市府是否應該上訴。

在2020年，奧克蘭市府同意支付140萬給Pawlik的母親，來解決這宗不法致死的訴訟。

Joshua Pawlik的母親說，她認為這些警察不值得取回四年停職期間的薪金。

她說5名涉案警察在開槍之前，並沒有給予足夠的時間，讓正在睡覺的Pawlik來了解發生什麼事。

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