香港增613宗確診 星期二起復課

香港新增613宗新型肺炎確診個案,再多20人離世。高小學生星期二復課 ,衞生防護中心提醒家長在學童起床後立即做快速測試,結果會更準確。

小學高年級星期二率先復課,學生每日上學前都要做快速測試。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮說:「我在此呼籲家長,如果學生或你的子女明天﹙星期二﹚要上學,今天﹙星期一﹚一定要準備好快速抗原檢測的測試劑。在早上,小朋友起床時,應第一時間在刷牙漱口前先採樣,做快速抗原檢測。如果從未做過的家長,更應準備好,拿說明書出來看看,知道應如何做。」

醫管局說指定診所已預留名額給確診學童預約,各醫院亦預留一定數量的兒科病床,如果兒童一旦入院會盡量安排家長陪同治療。

新增個案經核酸檢測確診有316宗,而快速測試平台呈報就有297宗,另外再多20人離世,介乎50至97歲。衞生防護中心預計確診數字會徘徊在三位數一段時間。

歐家榮說:「600、700宗個案,其實數字仍相當高,今天﹙星期一﹚是長假期最後一日,我們會密切觀察,因在長假期見到街上人流較多,會預期有機會可能會出現小反彈,我們密切注視,暫時未有跡象開始見到個案回升,但希望個案持續向下。」

輸入個案有13宗,其中一名10歲女童上月離港到加拿大,本月5日經東京返港,完成檢疫後星期日的核酸檢測呈陽性,CT值大於35,但家人檢測都是陰性,衞生防護中心懷疑是復陽個案。

