谷歌計劃今年投資35億在加州增購地產（視頻）

谷歌公司計劃今年在加州增加購買地產的產值達到35億。

縱然谷歌今年持續採用居家和到公司上班的綜合模式,公司還是計劃在今年投資35億在加州加建辦公室和資料中心,這比去年的10億相比增加兩倍以上,在全國範圍,谷歌也將投資多85億,製造12,000個新的就業機會。

公司透露在上個星期開始,要求職員開始有部份時間回公司上班,這也能夠對地方經濟有所貢獻。

公司去年獲得聖荷西市府批准在Diridon火車站,名為Downtown West的項目,也將建有4千個新的住屋單位,和超過700萬平方英尺的辦公室空間,和15英畝的公園和戶外空間,公司將在今年向市府呈交建築工程的準備工作,和相關的基礎建設改進項目。

在這項計劃下,公司也同意投資兩百萬,在職業訓練、無家可歸協助和小商業協助項目上。

谷歌在聖荷西的發展審批過程中也受到一些居民的反對,他們表示,會推高房屋價格,對社區的益處也不多。

除了在聖荷西,谷歌也計劃在加州的Mountain View、Sunnyvale和洛杉磯發展

