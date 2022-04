【KTSF】

本週末是30年來三大宗教節日,基督教復活節、猶太教逾越節、回教齋戒月難得同時降臨,聚會旅行人潮大增,對疫情有何影響?

當局表示,機場安檢人潮已經回到疫情前的水平,而全美最近一星期的日均確診個案激增了32%,雖然住院人數也稍微上升,衛生官員對疫情走勢仍表示樂觀。

舊金山(三藩市)加大傳染病學專家陳子平教授表示,住院人數的控制是關鍵,也是疫苗及免疫力會發揮作用的地方。

隨著搭機需求增加,也導致部分航班遭取消,原因包括人手不足、機師短缺,還有工作人員因不滿工作條件等,正罷工抗議中。

