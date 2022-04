【KTSF】

除了鼻腔採樣,現在有一種新的檢測方式,聯邦食品及藥物管理局(FDA)批准第一個新型肺炎病毒的呼氣檢測器,數據顯示,呼氣測試準確性高,適用於診所和流動檢測站。

FDA授權緊急使用InspectIR新型肺炎病毒呼氣測試器,當局表示,測試器會檢測樣本內,是否有和新型肺炎病毒相關的化合物,三分鐘內有結果。

診所和流動檢測站可以採用呼氣檢測,檢測器的體積與一個手提行李差不多。

研究發現,呼氣測試器的陽性結果準確超過91%,陰性結果的準確度接近100%。

但FDA仍然建議病人,用PCR檢酸檢測來確認陽性結果。

