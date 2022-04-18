加州州議員提兩項法案改革加州幼稚園（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

加州有兩名州議員提出兩項法案改革加州的幼稚園，如果成為法例的話，將會有什麼影響呢？

由州參議員Susan Rubio提出的SB70法案，規定所有兒童入讀一年級之前，必須上一年的幼稚園，原來目前加州並沒有硬性規定兒童接受幼稚園教育。

提出法案的Rubio，本身在公立學校擔任教師和校長長達17年，她表示，親身體驗到幼稚園的重要性，如果小朋友沒有上過幼稚園，而直接進小學一年級的話，很多時會在學業上落後，而接受過幼兒教育的同學，已經懂得閱讀，估計目前加州有5%到7%的兒童沒有上幼稚園。

2014年州議會曾通過類似的法案，規定兒童上幼稚園，但時任州長Jerry Brown否決了法案，他認為家長應該有選擇權。

另外，州眾議員Kevin McCarty提出AB1973法案，要求加州所有校區2025至26學年開始，提供全日制幼稚園，認為小朋友會在學校有更多學習的時間，令他們更自信，更能準備好上小學。

但有不少家長認為，半日制的幼稚園更加適合幼童的發展。

兩項法案必須得到州參眾兩院通過，以及州長簽署才能成為法例。

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