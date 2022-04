加州州議員提兩項法案改革加州幼稚園（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

加州有兩名州議員提出兩項法案改革加州的幼稚園,如果成為法例的話,將會有什麼影響呢?

由州參議員Susan Rubio提出的SB70法案,規定所有兒童入讀一年級之前,必須上一年的幼稚園,原來目前加州並沒有硬性規定兒童接受幼稚園教育。

提出法案的Rubio,本身在公立學校擔任教師和校長長達17年,她表示,親身體驗到幼稚園的重要性,如果小朋友沒有上過幼稚園,而直接進小學一年級的話,很多時會在學業上落後,而接受過幼兒教育的同學,已經懂得閱讀,估計目前加州有5%到7%的兒童沒有上幼稚園。

2014年州議會曾通過類似的法案,規定兒童上幼稚園,但時任州長Jerry Brown否決了法案,他認為家長應該有選擇權。

另外,州眾議員Kevin McCarty提出AB1973法案,要求加州所有校區2025至26學年開始,提供全日制幼稚園,認為小朋友會在學校有更多學習的時間,令他們更自信,更能準備好上小學。

但有不少家長認為,半日制的幼稚園更加適合幼童的發展。

兩項法案必須得到州參眾兩院通過,以及州長簽署才能成為法例。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。