【KTSF 嚴劍蓉報導】

東岸波士頓華埠週日凌晨發生槍擊案,兩人受傷,情況危殆。

警方表示,週日凌晨約2時半,兩名男子在華埠街頭中槍,兩人送院搶救,情況危殆。

警方表示,在Charlestown發現和尾隨3個槍擊案疑犯所乘坐的汽車,期後該車失事翻側,警方拘捕車上三個疑犯,並發現一把槍。

三個疑犯送院治療,沒有生命危險,警方仍在調查開槍動機。

