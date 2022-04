【KTSF】

賓夕凡尼亞州匹兹堡一間Airbnb短租屋發生槍擊案,槍手開超過一百槍,事件造成2個未成年人士死亡,另外最少9人受傷。

根據警方,兩名未成年人士當場死亡,傷者當中,部分人中槍,亦有傷者於二樓跳窗逃生時受傷。

他們案發時正於一間Airbnb短租屋開派對,警方指揮官表示,現場有未成年人士,有酒亦都有槍,加起來就是個致命的組合。

他亦指出,案發時室內有200人,而槍手分別於室內及室外開50槍,警方事後於現場尋獲步槍及手槍,正調查疑犯身份。

