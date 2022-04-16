影評：《斯圖神父》看拳手成為牧師的真實故事

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一個拳手跳身當演員，之後如何轉為牧師的故事。

蒙大拿州一個拳手Stu，因為健康因素必須放棄拳擊，決定到好萊塢當演員。當然沒有那麼簡單，Stu 在超市肉部門工作。期間遇見一個令他心動的女子Carmen，開始對她窮追不捨。原本沒有宗教信仰的他，也因為Carmen 進出教堂，就到那裡找到認識她的機會。Carmen 對他的印象不錯，但是也基於自己是虔誠的天主教徒，也對這追求者保持距離。也就是這樣，Stu 開始在教堂花時間，兩人也開始親近。但是一晚，Stu 離開酒吧後發生摩托車車禍，看到的聖母瑪利亞的影子，之後對宗教更加虔誠，甚至決定放棄快有的家庭生活，進神學院開始當牧師的過程。就在這時候，Stu 被診斷患有退行性肌肉疾病，Stu 成為牧師的希望也似乎要功虧一簣。

一個來自破碎家庭的男子，如何從宗教找到自己的生活目標。《Father Stu》是過去十多年，在好萊塢開始崛起的”信仰電影“最新的一部影片。這類電影開始時，幾乎只是低成本製作。但現在已經逐漸成為一些明星教徒，要投身拍攝的影片。飾演Stu 的是好萊塢影星Mark Wahlberg，他本身也是天主教徒。預料在未來也還會看到更多屬於這片種的電影。

這部《Father Stu》的編劇/導演，是首次拍片的Rosalind Ross。改編自真實事蹟，這類自傳性電影通常帶有一個陷阱，就是因為要點到對主人翁生平事蹟中的主要轉捩點，而經常在描繪心路歷程方面比較缺乏。所以縱然這是個激勵人心的故事，還是感覺電影和觀眾保持一定的距離。

《斯圖神父 Father Stu》給觀眾一個商業片以外，高成本製作的選擇。滿分五分中得四分，值得強力推薦。

電影目前在灣區各地戲院上映。

電影網頁：https://www.fatherstumovie.com/

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“Father Stu” Review: The journey from boxer to priest

“Screening Room” reviews “Father Stu”

Rating: 4 out of 5 stars

Official movie website： https://www.fatherstumovie.com/

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