影評：《斯圖神父》看拳手成為牧師的真實故事

一個拳手跳身當演員,之後如何轉為牧師的故事。

蒙大拿州一個拳手Stu,因為健康因素必須放棄拳擊,決定到好萊塢當演員。當然沒有那麼簡單,Stu 在超市肉部門工作。期間遇見一個令他心動的女子Carmen,開始對她窮追不捨。原本沒有宗教信仰的他,也因為Carmen 進出教堂,就到那裡找到認識她的機會。Carmen 對他的印象不錯,但是也基於自己是虔誠的天主教徒,也對這追求者保持距離。也就是這樣,Stu 開始在教堂花時間,兩人也開始親近。但是一晚,Stu 離開酒吧後發生摩托車車禍,看到的聖母瑪利亞的影子,之後對宗教更加虔誠,甚至決定放棄快有的家庭生活,進神學院開始當牧師的過程。就在這時候,Stu 被診斷患有退行性肌肉疾病,Stu 成為牧師的希望也似乎要功虧一簣。

一個來自破碎家庭的男子,如何從宗教找到自己的生活目標。《Father Stu》是過去十多年,在好萊塢開始崛起的”信仰電影“最新的一部影片。這類電影開始時,幾乎只是低成本製作。但現在已經逐漸成為一些明星教徒,要投身拍攝的影片。飾演Stu 的是好萊塢影星Mark Wahlberg,他本身也是天主教徒。預料在未來也還會看到更多屬於這片種的電影。

這部《Father Stu》的編劇/導演,是首次拍片的Rosalind Ross。改編自真實事蹟,這類自傳性電影通常帶有一個陷阱,就是因為要點到對主人翁生平事蹟中的主要轉捩點,而經常在描繪心路歷程方面比較缺乏。所以縱然這是個激勵人心的故事,還是感覺電影和觀眾保持一定的距離。

《斯圖神父 Father Stu》給觀眾一個商業片以外,高成本製作的選擇。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影目前在灣區各地戲院上映。

電影網頁:https://www.fatherstumovie.com/

“Father Stu” Review: The journey from boxer to priest

Rating: 4 out of 5 stars

Official movie website: https://www.fatherstumovie.com/

