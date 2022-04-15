舊金山華埠華盛頓餐廳開業27年宣布結業

【KTSF 尹晉豪報導】

位於舊金山（三藩市）華埠，經營了27年的華盛頓餐廳宣布結業，最後一天營業是4月23日。

華盛頓餐廳在門口貼出告示，指帶著沉重的心情，宣告4月23日將會是餐廳營業的最後一天，開業27年來，多謝各界人士的支持和光顧。

華盛頓餐廳主要提供港式餐飲，而麵包店方面就有很多受顧客歡迎的產品，如菠蘿包、杏仁紅豆包和熱狗包等等。

店主曾小鳳表示，不經不覺已經開業27年，現時將餐廳轉讓，終於可以休息退休了。

曾小鳳說：「轉手這個決定，就在兩年前已經開始，即係疫情之前已經在出售，但間中樓宇業主就不太滿意，各方各面，因為機緣巧合下，剛剛這個新買家就可以成功轉手，所以我都好開心。」

店主就指，新的買家打算做回茶餐廳，不過就會裝修店舖和改名，相信重啟都要一段時間，曾小鳳衷心感激顧客多年來的支持。

曾小鳳說：「多謝所有的舊雨新知，那麼多年來，由黑頭髮食到變白頭髮，大家都變了朋友一樣，好多謝大家多年來的支持和光顧。」

有顧客說：「我以前没有來過，我在新聞報導看到，這間餐廳開了27年，下星期就要關門，所以我今天來華埠，就想嘗試一下這個歷史。」

另一名顧客說：「華盛頓茶餐廳快結業，真是好可惜，因為差不多二十幾三十年，在這裏光顧，尢其是老闆娘人好好的，她對街坊和朋友都好客氣，而且價錢又好，現在結業都好不捨得，希望將來她再來舊金山，重新開過一間新茶餐廳，我們再來光顧。」

曾小鳳就指在結業後，她會專注退休生活，向她的興趣粵曲發展。

店主指部分的員工，會分發到附近的嶺南小館工作，而其他員工就視乎新店主會否聘請。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。