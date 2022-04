舊金山華埠華盛頓餐廳開業27年宣布結業

【KTSF 尹晉豪報導】

位於舊金山(三藩市)華埠,經營了27年的華盛頓餐廳宣布結業,最後一天營業是4月23日。

華盛頓餐廳在門口貼出告示,指帶著沉重的心情,宣告4月23日將會是餐廳營業的最後一天,開業27年來,多謝各界人士的支持和光顧。

華盛頓餐廳主要提供港式餐飲,而麵包店方面就有很多受顧客歡迎的產品,如菠蘿包、杏仁紅豆包和熱狗包等等。

店主曾小鳳表示,不經不覺已經開業27年,現時將餐廳轉讓,終於可以休息退休了。

曾小鳳說:「轉手這個決定,就在兩年前已經開始,即係疫情之前已經在出售,但間中樓宇業主就不太滿意,各方各面,因為機緣巧合下,剛剛這個新買家就可以成功轉手,所以我都好開心。」

店主就指,新的買家打算做回茶餐廳,不過就會裝修店舖和改名,相信重啟都要一段時間,曾小鳳衷心感激顧客多年來的支持。

曾小鳳說:「多謝所有的舊雨新知,那麼多年來,由黑頭髮食到變白頭髮,大家都變了朋友一樣,好多謝大家多年來的支持和光顧。」

有顧客說:「我以前没有來過,我在新聞報導看到,這間餐廳開了27年,下星期就要關門,所以我今天來華埠,就想嘗試一下這個歷史。」

另一名顧客說:「華盛頓茶餐廳快結業,真是好可惜,因為差不多二十幾三十年,在這裏光顧,尢其是老闆娘人好好的,她對街坊和朋友都好客氣,而且價錢又好,現在結業都好不捨得,希望將來她再來舊金山,重新開過一間新茶餐廳,我們再來光顧。」

曾小鳳就指在結業後,她會專注退休生活,向她的興趣粵曲發展。

店主指部分的員工,會分發到附近的嶺南小館工作,而其他員工就視乎新店主會否聘請。

