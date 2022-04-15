蔡英文接見訪台美國議員 談及烏克蘭以至印太局勢

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在台灣，蔡英文總統會見到訪的美國國會議員，談及烏克蘭以至印太局勢，並強調台美的夥伴關係。在北京，中國外交部堅決反對任何形式的美台官方往來。

蔡英文在總統府接見一行6人的美國代表團，指到訪的議員橫跨美國兩院和兩黨，顯示台灣獲得美國跨黨派支持，期望能與美國共同維持印太和平穩定，

蔡英文說：「俄國入侵烏克蘭的事件也顯示民主國家應該強化結盟的力量，共同防禦威權國家對於區域和平的干擾以及威脅。台灣一直是美國在印太區域最堅實的夥伴，我們期待能在新的印太戰略中，扮演積極的角色。」

參議院外交委員會主席、民主黨的梅嫩德斯表示，美方不尋求與中共發生衝突：「我們不尋求與中國衝突，因我們相信台灣不尋求與中國衝突。」

率團的共和黨參議員格雷厄姆稱，俄羅斯侵略烏克蘭以及中共的挑釁行徑，令美國近年難得地團結，承諾會讓中共就支持俄羅斯總統普京，對台網攻等打壓行徑，付出更大代價：「拋棄台灣等於拋棄民主自由，也等於拋棄自由貿易。」

至於北京若攻打台灣，美國是否將派兵協助，格雷厄姆會後見記者時表示，所有選項都有可能，美國擁有強大軍隊，不是為了征服他人，是為了保護盟友。

在北京，中國外交部重申，反對任何形式的美台官方往來，中方會繼續採取措施，堅決維護國家主權和領土完整。

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