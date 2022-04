蔡英文接見訪台美國議員 談及烏克蘭以至印太局勢

【有線新聞】

在台灣,蔡英文總統會見到訪的美國國會議員,談及烏克蘭以至印太局勢,並強調台美的夥伴關係。在北京,中國外交部堅決反對任何形式的美台官方往來。

蔡英文在總統府接見一行6人的美國代表團,指到訪的議員橫跨美國兩院和兩黨,顯示台灣獲得美國跨黨派支持,期望能與美國共同維持印太和平穩定,

蔡英文說:「俄國入侵烏克蘭的事件也顯示民主國家應該強化結盟的力量,共同防禦威權國家對於區域和平的干擾以及威脅。台灣一直是美國在印太區域最堅實的夥伴,我們期待能在新的印太戰略中,扮演積極的角色。」

參議院外交委員會主席、民主黨的梅嫩德斯表示,美方不尋求與中共發生衝突:「我們不尋求與中國衝突,因我們相信台灣不尋求與中國衝突。」

率團的共和黨參議員格雷厄姆稱,俄羅斯侵略烏克蘭以及中共的挑釁行徑,令美國近年難得地團結,承諾會讓中共就支持俄羅斯總統普京,對台網攻等打壓行徑,付出更大代價:「拋棄台灣等於拋棄民主自由,也等於拋棄自由貿易。」

至於北京若攻打台灣,美國是否將派兵協助,格雷厄姆會後見記者時表示,所有選項都有可能,美國擁有強大軍隊,不是為了征服他人,是為了保護盟友。

在北京,中國外交部重申,反對任何形式的美台官方往來,中方會繼續採取措施,堅決維護國家主權和領土完整。

