週五上午9點鐘左右,舊金山(三藩市)列治文警察分局接報一宗入室盜竊案。

現場是第24大道的700街區,警方表示,多名匪徒向事主揮舞槍械要索要財物,事主照做,其後匪徒帶著財物乘車逃走。

警方表示,案件仍在調查,暫時無法提供更多的資料。

