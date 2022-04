【KTSF】

每10年,舊金山(三藩市)都會經歷一次重新劃分選區的過程,以反映每10年一次的人口普查結果,本星期五是舊金山重劃市參議會選區的期限,但在星期三晚,重劃選區工作組會議上工作組否決了「最終地圖草案」。

在聽取了近150名公眾意見後,重劃選區工作組星期三晚以5票對4票否決了最終地圖草案。

華裔選民教育委員會行政主任李志威表示,這次的劃分可能會影響到華埠社區的選民公平選出有效的代表,和會削弱少數族裔的投票權。

工作組將於4月21日再次開會,制定新地圖草案,其後向公眾發布72小時,並在此之後對進行投票,選務處要求在5月2日前提供最終地圖。

