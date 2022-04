San Mateo市府探討進一步禁止市內建築使用天然氣

【KTSF 毛皓延報導】

中半島San Mateo市府正探討進一步禁止市內建築使用天然氣,務求全面電氣化所有基建設備,從而減少碳排放。

The Daily Journal報導,San Mateo市府計劃於2030年前,全面淘汰天然氣,從而減少温室氣體與碳排放。

根據市府現時規管,某些特定建築必須是全電氣化,包括新建住宅及辦公大樓。

一項市府報告指出,San Mateo的交通佔市內溫室氣體排放的一半,而建築物使用電與天然氣就佔三成四。

市府的可持續發展及基建委員會,星期三就開會討論收緊對使用天然氣的規定,提高進一步電氣化所有設備的可能性。

委員會將會專注升級相關的基建設備,包括支援電動車發展於住宅及辦公室安裝更多太陽能板,以及電源插座,而這些設施可以於住宅翻新時安裝。

有委員會成員就擔心,改用電子設備會為老人家及打工族帶來負擔,例如是安裝電子的熱水泵。

委員會成員Susan Rowinski說:「我們想居民去升級相關設備,從而能夠走向電氣化的未來,但我擔心會加重財政負擔。」

她指出,雖然市府會提供回扣,但這些回扣通常只是暫時性,而且不足以幫助有需要的人。

她表示,她住所附近,就有幾個人正猶疑要不要申請進行工程,因為怕有額外的費用。

她認為,與其是強迫居民安裝電子設備,倒不如説服他們。

