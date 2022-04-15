San Mateo市府探討進一步禁止市內建築使用天然氣

【KTSF 毛皓延報導】

中半島San Mateo市府正探討進一步禁止市內建築使用天然氣，務求全面電氣化所有基建設備，從而減少碳排放。

The Daily Journal報導，San Mateo市府計劃於2030年前，全面淘汰天然氣，從而減少温室氣體與碳排放。

根據市府現時規管，某些特定建築必須是全電氣化，包括新建住宅及辦公大樓。

一項市府報告指出，San Mateo的交通佔市內溫室氣體排放的一半，而建築物使用電與天然氣就佔三成四。

市府的可持續發展及基建委員會，星期三就開會討論收緊對使用天然氣的規定，提高進一步電氣化所有設備的可能性。

委員會將會專注升級相關的基建設備，包括支援電動車發展於住宅及辦公室安裝更多太陽能板，以及電源插座，而這些設施可以於住宅翻新時安裝。

有委員會成員就擔心，改用電子設備會為老人家及打工族帶來負擔，例如是安裝電子的熱水泵。

委員會成員Susan Rowinski說：「我們想居民去升級相關設備，從而能夠走向電氣化的未來，但我擔心會加重財政負擔。」

她指出，雖然市府會提供回扣，但這些回扣通常只是暫時性，而且不足以幫助有需要的人。

她表示，她住所附近，就有幾個人正猶疑要不要申請進行工程，因為怕有額外的費用。

她認為，與其是強迫居民安裝電子設備，倒不如説服他們。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。