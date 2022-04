澤連斯基憂俄國或使用核武或生化武器報復軍艦被擊沉

【KTSF 張麗月報導】

有鑑於俄羅斯海軍的黑海艦隊旗艦「莫斯科號」,被烏克蘭自主研發的海王星導彈擊中沉沒,烏克蘭總統澤連斯基擔心,俄國可能使用核武或生化武器來報復,他說全世界都應該作好準備。

俄國海軍的飛彈巡洋艦「莫斯科號」在黑海沉沒後,烏克蘭總統澤連斯基接受CNN訪問時表示擔心,他並且警告說,全世界都應該作好準備,普田有可能使用核武或生化武器來報復。

澤連斯基說:「不僅是我,而是全球所有國家都擔心,因為這可能是事實,他們開始提及某場戰役,或涉及敵人或核武或化武,他們可能會做得出,他們視生命如無物,我們毋需恐慌,但要做好準備,這不但關乎烏克蘭而是全世界。」

美國中情局局長William Burns也表示,對於俄國使用核武的威脅,不能掉以輕心。

Burns說:「他們(俄軍)至今面對軍事挫敗,沒有人能掉以輕心,對這些潛在的戰術核武,或低度核武的威脅。」

此外,美國8億元的軍援,當中包括800枚毒刺防空飛彈,2000枚肩托式Javelins標槍導彈,一批155口徑的howitzers榴彈砲,還有美軍在阿富汗使用的11架戰鬥直升機,第一批武器與軍備物質,預料在未來24小時飛抵烏克蘭,拜登政府至今已經提供20億美元的軍援給烏克蘭。

美國主流媒體透露,俄國向美國發出外交文件,警告美國繼續向烏克蘭提供軍援,可能會有「不測的後果」。

國務院不評論私下的外交通訊,但強調美國與盟友會提供數十億美元的安全援助,給烏克蘭抵抗俄國的侵略與暴行。

英國也給予烏克蘭重要的軍援,首相約翰遜在本月初表示,提供魚叉反艦導彈給烏克蘭,以防守敖德薩港,現在俄國黑海艦隊的旗艦莫斯科號,正好在敖德薩海域被導彈擊沉。

有消息指,俄國認定事件涉及英國反艦導彈,而不是烏克蘭的海王星導彈。

