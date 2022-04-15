澤連斯基憂俄國或使用核武或生化武器報復軍艦被擊沉

【KTSF 張麗月報導】

有鑑於俄羅斯海軍的黑海艦隊旗艦「莫斯科號」，被烏克蘭自主研發的海王星導彈擊中沉沒，烏克蘭總統澤連斯基擔心，俄國可能使用核武或生化武器來報復，他說全世界都應該作好準備。

俄國海軍的飛彈巡洋艦「莫斯科號」在黑海沉沒後，烏克蘭總統澤連斯基接受CNN訪問時表示擔心，他並且警告說，全世界都應該作好準備，普田有可能使用核武或生化武器來報復。

澤連斯基說：「不僅是我，而是全球所有國家都擔心，因為這可能是事實，他們開始提及某場戰役，或涉及敵人或核武或化武，他們可能會做得出，他們視生命如無物，我們毋需恐慌，但要做好準備，這不但關乎烏克蘭而是全世界。」

美國中情局局長William Burns也表示，對於俄國使用核武的威脅，不能掉以輕心。

Burns說：「他們（俄軍）至今面對軍事挫敗，沒有人能掉以輕心，對這些潛在的戰術核武，或低度核武的威脅。」

此外，美國8億元的軍援，當中包括800枚毒刺防空飛彈，2000枚肩托式Javelins標槍導彈，一批155口徑的howitzers榴彈砲，還有美軍在阿富汗使用的11架戰鬥直升機，第一批武器與軍備物質，預料在未來24小時飛抵烏克蘭，拜登政府至今已經提供20億美元的軍援給烏克蘭。

美國主流媒體透露，俄國向美國發出外交文件，警告美國繼續向烏克蘭提供軍援，可能會有「不測的後果」。

國務院不評論私下的外交通訊，但強調美國與盟友會提供數十億美元的安全援助，給烏克蘭抵抗俄國的侵略與暴行。

英國也給予烏克蘭重要的軍援，首相約翰遜在本月初表示，提供魚叉反艦導彈給烏克蘭，以防守敖德薩港，現在俄國黑海艦隊的旗艦莫斯科號，正好在敖德薩海域被導彈擊沉。

有消息指，俄國認定事件涉及英國反艦導彈，而不是烏克蘭的海王星導彈。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。