俄羅斯加強空襲基輔 摧毀基輔近郊一間軍工廠

俄羅斯黑海艦隊旗艦沉沒後,加強空襲烏克蘭首都基輔,並摧毀基輔近郊一間軍工廠。

俄軍周五凌晨用「口徑」巡航導彈,攻擊烏克蘭首都基輔西南面一間軍工廠。報道指工廠生產海王星導彈,即烏方聲稱擊沉莫斯科號所用的導彈。附近約50輛汽車遭炮火波及。今次是自俄軍早前宣布撤出基輔周邊後,當地首次受到大規模攻擊。

俄羅斯國防部稱,行動是回應烏克蘭在境內的恐怖襲擊或破壞活動,警告會加強攻擊基輔的次數和規模。

俄方又聲稱在邊境以防空導彈系統,擊落一架烏克蘭直升機。

俄軍加強攻勢,特別是針對基輔,可能與黑海艦隊旗艦莫斯科號沉沒有關。

俄方前一天證實起火受損的莫斯科號,拖回港口期間遇上風暴沉沒,烏克蘭一方就指他們用反艦導彈將艦艇擊沉。

美國國防部稱,莫斯科號沉沒後,5艘部署在黑海的俄羅斯軍艦,向南方駛去。部分軍艦原本比莫斯科號,更接近烏克蘭沿岸。軍事專家相信,它們想減低被烏克蘭海岸防衛系統攻擊的風險。

