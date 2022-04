【KTSF】

氣候變化影響包括加州在內七個州的食水供應,聯邦官員表示,可能需要減少供應科羅拉多河的河水給用戶,以便確保在阿里桑那與猶他州邊界的水力發電廠不會停擺。

科羅拉多河向加州、亞利桑那、科羅拉多、內華達、新墨西哥、猶他和懷俄明等7個州供水,而位於亞利桑那與猶他州的Glen Canyon水壩的水力發電,則為美國西部地區500萬用戶供電。

水壩的水源來自科羅拉多河的Powell湖水庫,官員期待融雪會增加Powell湖的水量,以確保Glen Canyon水壩繼續運作,但目前積雪開始融化,而高於正常的氣溫以及持續的乾旱,已經讓Powell湖水位進一步下降。

聯邦內政部建議保留湖水,以便讓水壩保持運作,內政部正在尋求有關的七個州的意見。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。