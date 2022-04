Palo Alto匪徒闖民居後院 向屋主揮舞小刀

【KTSF 周正鈞報導】

南灣Palo Alto有匪徒闖入民居後院,並一度向屋裡面的事主揮舞一把小刀。

事發地點於Palo Alto市南邊Park Blvd 4000號路段。

警方表示,年約40歳的事主,星期三傍晚6時左右報警,表示有人闖入他住宅的後院徘徊,在窗外打量屋內情況時被事主發現,匪徒就隔著窗向事主亮出及揮舞一把廚房用的小刀,之後徒步向Park Blvd北面逃去。

警方指出,匪徒是從沒有上鎖的側門闖入後院,事主指匪徒是個白人男人,大概5呎5吋高,身材健碩,案發時全身穿黑色服裝,並戴著有怪物牙齒圖案的白色口罩。

警方又提醒,住宅盜竊案匪徒,通常選擇日間犯案,並且為了避人耳目,選擇從沒有上鎖的後園闖入,他們通常會避免與屋主正面衝突,及選擇一些沒有人的住宅,警方建議居民要為後院門上鎖。

