紐約地鐵槍擊案疑兇首次出庭否認控罪

【KTSF 張麗月報導】

紐約地鐵槍擊案的槍手週四首次出庭應訊,他不認罪,繼續還押監房,不准保釋。

紐約地鐵槍擊案的涉嫌槍手,62歲的Frank James週四短暫出庭應訊,他不認罪。

助理檢控官對法官表示,被告向擠擁的紐約地鐵乘客開槍,中斷早上的交通,是超過20年來從未見過。

她又說,被告的襲擊早有預謀,經過小心策劃,導致悲劇發生,震驚整個城市,被告對社區構成嚴重危險的風險,因此被告應該繼續扣押等候審訊,法官同意這個觀點,因此不准被告保釋。

被告的法庭委任律師表示,可能稍後會尋求保釋。

另外,法庭文件指出,聯邦檢控官也認為,槍擊案一早預先策劃好,被告假扮建築工地的工人,在槍擊案發生後就脫去這些衣服,以避免給人認出。

檢控官又說,被告在費城的儲物單位藏有彈藥和其他與槍械有關的物品,顯示他可以發動更多襲擊。

紐約市警方表示,槍手是自己打電話自動投案,他被捕時也沒有反抗。

槍手被控以違反在公共交通系統禁止發動恐怖暴力襲擊的聯邦重罪,一旦定罪,最高刑罰是終身監禁。

當局仍然調查這宗槍擊案,總共最少有29人受槍傷。

