房貸利率進一步上升,近日更飊升至5厘。

根據聯邦貸款抵押機構Freddie Mac房地美,30年期固定房貸利率本星期再次上升,達到5厘,是自2010年來首次,利率上升是由於早前聯儲局公佈將會進一步加快加息步伐以打擊通脹。

經濟學人指,美國房地產價格上升得好快,物業稅跟不上升幅,以上原因加上房屋供應短缺,可能會導致好多美國民眾延遲找新房屋計劃。

