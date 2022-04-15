俄軍撤退後 基輔一帶再發現多個亂葬崗

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烏克蘭檢察總長日前透露，在俄軍撤退後，基輔一帶再發現多個亂葬崗，起出超過1200具屍體，週五基輔地區警察首長就說，基輔周圍有至少900個平民中槍身亡，當中有些人陳屍街頭，有些屍體就被臨時掩埋，警察首長指這些平民是遭到俄軍行刑式的處決。

基輔地區警察首長也提到布查市，他說布查遇害人數最多，至少350人遭到俄軍殺害，他透露警方已經檢驗了當中九成半的死者，他們多數是在街頭中冷槍，或者被小火力的槍械射殺。

其中一名遇害的布查市民週五舉行喪禮，死者是猶太裔，由一名猶太教教士主持喪禮。

教士指出，這名猶太裔市民遇害，正正駁斥了俄羅斯出兵的理由。

教士說，死者當年逃避了納粹的屠殺，卻在烏克蘭被俄軍射殺，教士強調烏克蘭人、俄羅斯猶太裔,還有其他國家，他們擺脫蘇聯想獲得自由，他們不願意回到蘇聯，回到俄羅斯，他們何來有罪。

最後他表示，他與同僚為死者及所有猶太裔祈禱，並分發逾越節食品給居民。

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