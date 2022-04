俄軍撤退後 基輔一帶再發現多個亂葬崗

【KTSF】

烏克蘭檢察總長日前透露,在俄軍撤退後,基輔一帶再發現多個亂葬崗,起出超過1200具屍體,週五基輔地區警察首長就說,基輔周圍有至少900個平民中槍身亡,當中有些人陳屍街頭,有些屍體就被臨時掩埋,警察首長指這些平民是遭到俄軍行刑式的處決。

基輔地區警察首長也提到布查市,他說布查遇害人數最多,至少350人遭到俄軍殺害,他透露警方已經檢驗了當中九成半的死者,他們多數是在街頭中冷槍,或者被小火力的槍械射殺。

其中一名遇害的布查市民週五舉行喪禮,死者是猶太裔,由一名猶太教教士主持喪禮。

教士指出,這名猶太裔市民遇害,正正駁斥了俄羅斯出兵的理由。

教士說,死者當年逃避了納粹的屠殺,卻在烏克蘭被俄軍射殺,教士強調烏克蘭人、俄羅斯猶太裔,還有其他國家,他們擺脫蘇聯想獲得自由,他們不願意回到蘇聯,回到俄羅斯,他們何來有罪。

最後他表示,他與同僚為死者及所有猶太裔祈禱,並分發逾越節食品給居民。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。