舊金山Lowell高中校長呈辭 本學年結束後離職（視頻）

舊金山(三藩市)Lowell高中校長宣布辭職,今個學年結束後離職,這位校長向師生表示不捨得,究竟為什麼他擔任校長不足一年就辭職呢?

舊金山聯合校區證實,Lowell高中校長Joe Ryan Dominguez表達了今個學年結束時辭職的意向,Dominguez 2019年加入校區,在Lowell高中擔任助理校長,去年秋季開始擔任校長。

校區指出,過去兩年多,Lowell高中經歷不少獨特的變化,校區對Dominguez在這段期間領導學校表示感激。

Dominguez週三寫給師生的信中表達對學校的不捨得,但他表示,“決定離開舊金山聯合校區,完全基於他渴望將教學熱情,用在一個重視學生和教職員的校區,一個有組織、對財政負責,以及採用有效的教學方法,去達致平等的目標”。

他又表示,“改變是困難的,而Lowell高中過去幾年所承受的,多過學校應該承擔的”。

舊金山紀事報的報導指出,曾經在鳳凰城一間高中擔任助理校長的Dominguez將會重返阿里桑那州,在一個校區工作。

疫情期間,舊金山聯合校區決定更改Lowell的錄取新生方法,由基於成績和考試的擇優制,改為抽籤制,Dominguez就是在新收生制實施的第一年擔任校長。

另外,由於校區面對龐大赤字,決定削減教授大學預科AP的老師額外一節備課的撥款,這對於有許多AP課堂的Lowell高中有特別大的影響,學校將失去大筆的撥款。

Lowell高中的助理校長表示,未來幾個星期將展開物色新校長的程序,校方會安排會議與多方面的代表,包括學生和家長,商討新校長的人選。

