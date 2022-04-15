舊金山Laguna Honda醫院涉違規失認證 或失聯邦撥款（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

為低收入人士提供長期護理照顧的舊金山（三藩市）Laguna Honda公立醫院，因為出現違規及未能及時改正，聯邦政府決定停止對醫院的認證，如果醫院不能在30日內重新取得認證，有可能失去大筆聯邦撥款。

Laguna Honda是全國最大的專業護理機構之一，由市政府管理，醫院內大多數病人都是低收入人士，照顧700多名病人，包括患有智障症、吸毒成癮和其他復雜醫療需求的人。

Medicare/Medicaid聯邦醫療計劃為醫院3分之2以上的服務提供資金，在去年10月，當時州調查員已經表示，在醫院的大樓內發現違禁品，例如打火機和吸毒用具。

在今年3月，醫院曾經收到警告指，必須在4月14日之前糾正州衛生官員發現的問題，以避免潛在的財務災難，但由於繼續不合規格，聯邦政府決定停止對醫院的認證，如果醫院不能在30日內重新取得認證，有可能失去大筆聯邦撥款。

監管機構指，違禁品問題雖然解決，但過去幾週的調查發現了一些與手部衛生、文件記錄和預防感染有關的違規行為，當中包括一名工作人員沒有正確存放口眾，一個單位沒有放置個人防護設備PPE指示牌，以及兩宗漏服藥事件。

布里德說：「我們收到有關Laguna Honda醫院的通知，要求把事情做好，我們一直在努力把事情做好，以改善條件，做我們以前沒做過的事情

在週四的記者會上，市長布里德指，自已患有老人癡呆症的祖母，住在該醫院，她親眼看見護士對她祖母的關懷。

Laguna Honda醫院行政主任表示，將盡一切努力實現目標，又表示非常重視調查結果，將立即解決問題。

舊金山公共衛生部（SFDPH）亦承諾，將會繼續為Laguna Honda醫院及康復中心的多名患者提供醫療保健服務，並在解決違規問題期間保持開放，員工正常上班。

Laguna Honda醫院的州執照不受此決定的影響，但在這段期間，醫院不能接收任何新的患者，醫院其後亦將需要重新向Medicare/Medicaid 計劃申請資助。

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