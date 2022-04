舊金山Laguna Honda醫院涉違規失認證 或失聯邦撥款（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

為低收入人士提供長期護理照顧的舊金山(三藩市)Laguna Honda公立醫院,因為出現違規及未能及時改正,聯邦政府決定停止對醫院的認證,如果醫院不能在30日內重新取得認證,有可能失去大筆聯邦撥款。

Laguna Honda是全國最大的專業護理機構之一,由市政府管理,醫院內大多數病人都是低收入人士,照顧700多名病人,包括患有智障症、吸毒成癮和其他復雜醫療需求的人。

Medicare/Medicaid聯邦醫療計劃為醫院3分之2以上的服務提供資金,在去年10月,當時州調查員已經表示,在醫院的大樓內發現違禁品,例如打火機和吸毒用具。

在今年3月,醫院曾經收到警告指,必須在4月14日之前糾正州衛生官員發現的問題,以避免潛在的財務災難,但由於繼續不合規格,聯邦政府決定停止對醫院的認證,如果醫院不能在30日內重新取得認證,有可能失去大筆聯邦撥款。

監管機構指,違禁品問題雖然解決,但過去幾週的調查發現了一些與手部衛生、文件記錄和預防感染有關的違規行為,當中包括一名工作人員沒有正確存放口眾,一個單位沒有放置個人防護設備PPE指示牌,以及兩宗漏服藥事件。

布里德說:「我們收到有關Laguna Honda醫院的通知,要求把事情做好,我們一直在努力把事情做好,以改善條件,做我們以前沒做過的事情

在週四的記者會上,市長布里德指,自已患有老人癡呆症的祖母,住在該醫院,她親眼看見護士對她祖母的關懷。

Laguna Honda醫院行政主任表示,將盡一切努力實現目標,又表示非常重視調查結果,將立即解決問題。

舊金山公共衛生部(SFDPH)亦承諾,將會繼續為Laguna Honda醫院及康復中心的多名患者提供醫療保健服務,並在解決違規問題期間保持開放,員工正常上班。

Laguna Honda醫院的州執照不受此決定的影響,但在這段期間,醫院不能接收任何新的患者,醫院其後亦將需要重新向Medicare/Medicaid 計劃申請資助。

