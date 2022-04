Hillsdale購物中心東主向市府申請改為住商混合（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

San Mateo市Hillsdale購物中心的東主,跟市府提出土地變更要求,改為住商混合,使其土地利用更具彈性。

Hillsdale購物中心集團、Bohannon公司的總裁,致函San Mateo市府,提議將靠近Hillsdale Caltrain火車站和El Camino Real的地段指定為混合用途,混合用途允許中密度每英畝建40到99個住宅單位,高密度允許建100到200個單位。

Bohannon還要求該市考慮劃分土地使用類型,以允許在El Camino Real沿線蓋高密度樓宇,在購物中心旁Edison Street沿線獨棟住宅區附近蓋低密度樓宇,這樣就可以保護社區在靠近獨棟住宅區的地點,不會有高大而密集的建築物。

Bohannon說,何時改變並沒有具體時間表,但肯定是朝這個方向進行。

Hillsdale購物中心3年前經過改造後,外觀更像一個高級購物中心,重新開放沒多久,就碰到新冠疫情,加上消費者購物模式改變,購物中心多年來一直在苦苦掙扎。

去年開發商Alexandria就購買了位於San Bruno Tanforan購物中心,將改造成住房和一個龐大的生技園區。

Hillsdale購物中心就位於Caltrain火車站旁,有支持土地變更的議員就指,這裡是大型交通樞紐之一,應該盡量增加火車站附近的住房存量。

