【KTSF】

有報導說,資深加州聯邦參議員范士丹,有時不能夠辨認到參議院的同事,又或者未能跟得上參議院內的辯論,令人質疑她是否仍然適合做參議員。

舊金山(三藩市)紀事報導導,4名聯邦參議員,包括3名民主黨人,以及3名前范士丹的職員和國會加州民主黨成員都認為,88歲的聯邦參議員范士丹記憶力正在急速惡化,不再適合履行她的職責,即是說她不再適合代表近4千萬人口的加州。

范士丹的丈夫在最近去世。

