調查發現灣區有更多人支持增加住屋密度（視頻）

一項針對住屋供應的調查發現,灣區有更多人支持增加住屋密度,例如增建姻親單位,但是一旦涉及在自己的社區增建,支持度就會下降。

根據地產公司Zillow 一項對12,000個在美國大都會生活的屋主和租戶的調查,支持在郊區社區興建姻親單位,或小型多家庭住屋項目的市民,聖荷西支持的有84%,舊金山和東灣支持的有79%。

要是分成屋主和租戶的話,支持增加姻親單位或小型多戶住宅的屋主,聖荷西有82%,舊金山和東灣有79%,要是單單問租戶的話,支持度增加到9成。

但是,一旦屋主被問及是否允許在他們所住的社區增建,支持度就下降到60%。

房地產熾熱的情況也不只是在灣區,國內的房屋價格,在去年上升近20%。

回到姻親單位的事項,在全國26個主要都會中,更多的人支持在現有的房子增建姻親單位,而不是建新的、有兩個或三個住宅單位的房子,支持度最高的是年齡介於18到42歲之間的年輕人。

而針對是否應該在現有社區中建新的多單位公寓,有七成的人說會導致停車和交通問題惡化。

但是支持的人士則認為,新公寓會有更多可負擔住屋,也會鼓勵人們多步行、騎腳踏車,和有更多的公園、社區活動中心和餐館等。

