【KTSF】

加州州府行政部門宣布,加州學童強制打疫苗計劃,會推遲至2023夏季才實施。

加州是第一個宣布要求所有學童接種新冠疫苗的州,但州府行政部門週四表示,目前的兒童疫苗,只獲得聯邦當局的緊急使用授權,要等聯邦監管機構最終批准全面授權兒童疫苗後才會實行。

州衛生部長Mark Ghaly表示,聯邦一旦批准使用兒童疫苗,學區亦需時間來執行,所以當局決定推遲強制計劃。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。