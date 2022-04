報告顯示灣區再度成為全國最負擔不起住屋區域

【KTSF 歐志洲報導】

一份關於全國地產價格的報告顯示,灣區再度成為全國最負擔不起住屋的區域。

根據房地產銷售平台OJO Labs的報告,舊金山/奧克蘭/聖荷西區域的中位房屋價格,在今年3月飆升至130萬,這也是區域中位收入的10.3倍,2月的中位房屋價格是100萬在一個月內上升30萬。

全國最負擔不起住屋的名單中,在過去兩個月排榜首的聖地牙哥,目前排第二,但是中位售價也從2月的77.7萬,增加到3月的82.5萬。

排名第三到第五最負擔不起住屋的區域是洛杉磯、邁阿密和丹佛。

州府沙加緬度/Stockton/Modesto區域則排全國第八。

而全國最負擔得起的三個都會區域是威斯康辛州的Green Bay-Appleton、紐約州的Buffalo,和俄亥俄州的克里夫蘭-Akron區域。

3月全國的中位房屋售價和去年同時期相比增加16.2%,增加至接近$37.5萬。

