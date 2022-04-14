華裔家長對涉嫌偷竊罷免教委簽名請願書的白人提告（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

上年5月底，參與舊金山（三藩市）聯合校區罷免教育委員運動的華裔家長林文傑（Kit Lam），對去年涉嫌偷竊家長簽名請願書的白人男子提出民事訴訟。

林文傑和他的律師，以及罷免教育委員運動的義工領袖，在週三中午在案發地點列治文區Clement Street夾3街舉行記者會。

林文傑表示，自己只是一位普通的父親和市民，而參加罷免運動的目的，只是為自己子女和所有舊金山校區的學生發聲。

他指當日他正行使美國憲法，以及加州法例所保障的權利，他指涉案人當日是作出反民主，同無恥和卑劣的行為，而民事訴訟的目的是想找出事件的真相。

林文傑的律師John Roach說：「加州憲法第2條賦予每個公民請願的權利來罷免民選官員，竊取簽名請願書，是對民主進程的顛覆，這場官司旨在揭露真相。」

Roach表示，在針對亞裔的暴力趨勢下，林先生成為今次政敵的目標，又指他們對刑事法庭的結果感到不滿意。

他表示，由於被告的非法行為，林文傑遭受了情緒困擾，所以要求法院給予被告民事懲罰，為林文傑支付所有醫療費用，無法工作的補償性賠償、薪資損失、律師費用等等。

林文傑說：「因為在昨天Jason Kurta的刑事案件，已經差不多有了定論，法官就要求判他25個小時的社會服務令，和12次的情緒治療，和要他寫一篇悔過書，一旦他做完了，案件就會結束，而他完成後，就不會有任何的刑事記錄。」

移民來美之前，林文傑曾經任職香港的廉政公署（ICAC），他指可能案中有案，所以想找出真相。

林文傑說：「這一次案件之中，還有其他可疑的疑點，我曾經在4月和5月，以及我被偷請願書的同一日，都有人來騷擾我，你看到當日Jason Kurta，將簽名板放入車底，有部分就放在自己身上，那他放入車底，是否有人會去接應去拿回，你不知道他背後有沒有人指使他，那我們從民事程序起訴，這一群人需要在宣誓之下回答問題，如果他們給假資料，就等於一個好大的刑事案件，所以民事訴訟上面，我們會找出好多我們現今不知道，民事訴訟是可以找出一個真相。」

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