華裔家長對涉嫌偷竊罷免教委簽名請願書的白人提告（視頻）

上年5月底,參與舊金山(三藩市)聯合校區罷免教育委員運動的華裔家長林文傑(Kit Lam),對去年涉嫌偷竊家長簽名請願書的白人男子提出民事訴訟。

林文傑和他的律師,以及罷免教育委員運動的義工領袖,在週三中午在案發地點列治文區Clement Street夾3街舉行記者會。

林文傑表示,自己只是一位普通的父親和市民,而參加罷免運動的目的,只是為自己子女和所有舊金山校區的學生發聲。

他指當日他正行使美國憲法,以及加州法例所保障的權利,他指涉案人當日是作出反民主,同無恥和卑劣的行為,而民事訴訟的目的是想找出事件的真相。

林文傑的律師John Roach說:「加州憲法第2條賦予每個公民請願的權利來罷免民選官員,竊取簽名請願書,是對民主進程的顛覆,這場官司旨在揭露真相。」

Roach表示,在針對亞裔的暴力趨勢下,林先生成為今次政敵的目標,又指他們對刑事法庭的結果感到不滿意。

他表示,由於被告的非法行為,林文傑遭受了情緒困擾,所以要求法院給予被告民事懲罰,為林文傑支付所有醫療費用,無法工作的補償性賠償、薪資損失、律師費用等等。

林文傑說:「因為在昨天Jason Kurta的刑事案件,已經差不多有了定論,法官就要求判他25個小時的社會服務令,和12次的情緒治療,和要他寫一篇悔過書,一旦他做完了,案件就會結束,而他完成後,就不會有任何的刑事記錄。」

移民來美之前,林文傑曾經任職香港的廉政公署(ICAC),他指可能案中有案,所以想找出真相。

林文傑說:「這一次案件之中,還有其他可疑的疑點,我曾經在4月和5月,以及我被偷請願書的同一日,都有人來騷擾我,你看到當日Jason Kurta,將簽名板放入車底,有部分就放在自己身上,那他放入車底,是否有人會去接應去拿回,你不知道他背後有沒有人指使他,那我們從民事程序起訴,這一群人需要在宣誓之下回答問題,如果他們給假資料,就等於一個好大的刑事案件,所以民事訴訟上面,我們會找出好多我們現今不知道,民事訴訟是可以找出一個真相。」

