美國兩黨參議員訪問台灣兩天,週五與蔡英文總統會面。

6人訪問團由參議院外交委員會主席、民主黨的梅嫩德斯率領,成員包括共和黨參議員格雷厄姆,晚上抵達台灣,外長吳釗燮前往接機。

訪問團週五與蔡英文總統會面,討論台美合作、大陸威脅及區域安全等,亦會與防長邱國正見面。

台方稱此行再次彰顯美國對台灣的支持與承諾,相信可以進一步深化雙方夥伴關係。

中方則堅決反對任何形式的美台官方往來,稱將會繼續採取有力措施,堅決維護國家主權和領土完整。

