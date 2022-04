4疑犯涉嫌在舊金山Alameda縣犯下多宗劫案被捕（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

四名涉嫌在上個月犯下一系列搶劫案的奧克蘭(屋崙)男子遭警方逮捕,其中一宗搶劫案是發生在舊金山著名景點Twin Peaks,案件的視頻在網上廣傳。

被逮捕的是Deleon Miller、Teddy Williams、Ronnell Johnson和Torrion King。

Alameda縣地檢處以二級搶劫的重罪起訴四人,指他們涉嫌在3月25日至28日之間,在舊金山和Alameda縣內四個地點犯下罪行,其中兩人因為曾是重罪罪犯,也面對擁槍的控罪。

調查人員透露,3月28日在奧克蘭的一起搶劫案中,受害人在被搶的物品中裝有電子追縱器,警方靠著受害人提供的資料找到被告的汽車。

警方之後也發現被告同樣涉嫌犯下這宗在舊金山地標Twin Peaks搶劫加拿大攝影組攝影器材的案件,現場目擊者拍下這畫面,並在網上廣傳,警方在逮捕四名嫌犯後,發現部份被搶走的攝影器材。

