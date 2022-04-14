舊金山華裔婦飛往密州 圖與網上相識15歲少年見面被捕（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）一個華裔女人，最近坐飛機去密歇根州，企圖與一個她在網上交往了一年多的15歲少年見面，又在當地租了長達一個月的Airbnb，結果警方在該住宅單位拘捕了女疑犯。

Novi警方發言人Jason Meier說：「（男童）知道她是成年人，她（疑犯）知道他15歲。」

Novi警方指出，32歲舊金山居民Stephanie Sin，上週末從舊金山坐飛機去密歇根州，在Royal Oak租了一個Airbnb，打算與男童共聚。

Sin還安排不止一部Uber到男童的家接他。

Meier說：「警員在場時兩輛Uber抵達住宅，她安排去接載男童的。」

男童被嚇倒，並告訴他的家長，由家長報警，警方拘捕了Sin。

Meier說：「我認為當時男童知道事態嚴重，從前在網上交談可能有趣，但當那人真的打算在你家門前出現，就完全不同了，嚇倒了他，所以他告訴家長。」

Sin被控涉及性虐待兒童的行為，以及在電腦網上犯案，保釋金為10萬元。

當地警方表示，幸好男童及時告訴家長，否則後果不堪設想。

警方也呼籲家長們，多留意子女在網上的活動，教導子女不可洩露個人資料，涉案女疑犯與男童在網上交談一年有多，開始時男童只得14歲。

Meier說：「孩子們也該知道雖然刺激，但可能是危險的。」

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