舊金山華裔婦飛往密州 圖與網上相識15歲少年見面被捕（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)一個華裔女人,最近坐飛機去密歇根州,企圖與一個她在網上交往了一年多的15歲少年見面,又在當地租了長達一個月的Airbnb,結果警方在該住宅單位拘捕了女疑犯。

Novi警方發言人Jason Meier說:「(男童)知道她是成年人,她(疑犯)知道他15歲。」

Novi警方指出,32歲舊金山居民Stephanie Sin,上週末從舊金山坐飛機去密歇根州,在Royal Oak租了一個Airbnb,打算與男童共聚。

Sin還安排不止一部Uber到男童的家接他。

Meier說:「警員在場時兩輛Uber抵達住宅,她安排去接載男童的。」

男童被嚇倒,並告訴他的家長,由家長報警,警方拘捕了Sin。

Meier說:「我認為當時男童知道事態嚴重,從前在網上交談可能有趣,但當那人真的打算在你家門前出現,就完全不同了,嚇倒了他,所以他告訴家長。」

Sin被控涉及性虐待兒童的行為,以及在電腦網上犯案,保釋金為10萬元。

當地警方表示,幸好男童及時告訴家長,否則後果不堪設想。

警方也呼籲家長們,多留意子女在網上的活動,教導子女不可洩露個人資料,涉案女疑犯與男童在網上交談一年有多,開始時男童只得14歲。

Meier說:「孩子們也該知道雖然刺激,但可能是危險的。」

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。