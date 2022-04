Santa Clara縣第二輪微型商業救助金開始接受申請（視頻）

【KTSF】

Santa Clara縣第二輪微型商業救助金開始接受申請,截止日期是5月9日。

Santa Clara縣和Enterprise Foundation開始接受第二輪微型企業資助申請,第一輪3月17日開始的前500份補助金申請,以先到先得的方式開放,有1,000份申請,現在第二輪的375份補助金即日起接受申請,5月9日截止。

這次以通過排名抽籤獲得,退伍軍人、女性和少數族裔擁有的企業,以及在Santa Clara縣服務不足地區的小型企業有優先權。

此外,已申請但未獲得資助的企業,將自動進入抽籤,無需重新申請。

要獲得這2500元補助金的小商業,必須在2019年開業,受到COVID-19的負面影響,2019年總收入不足5萬元、員工少於5人,申請人的公司必須仍在運營,或計劃在今年重新開業。

