San Mateo縣首個無家可歸者導航中心舉行破土儀式（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

San Mateo縣第一座為無家可歸者而建立的導航中心（Navigation Center），週三在Redwood City舉行破土儀式。

San Ｍateo縣為無家可歸者而設的導航中心，位於Redwood City靠海灣一帶，周圍是工業區，離住宅區有一段距離。

這個預計花費5700萬的導航中心，提供240個單位給單身者或是伴侶，出席的San Mateo縣議員說，終結無家可歸是這一代人所面對的最大挑戰之一，政府責無旁貸。

San Mateo縣議員Carole Groom說：「 沒有人想當流浪漢，他們不想失去工作，不想失去房子，他們想要貢獻，養家，做生意，但是不幸的事發生導致失去工作，變成了無居所，他們應該有一個地方可以去，重建革新他們的生活，工作的情況，有一個地方提供服務，幫助他們重建生活。」

有不少華裔居民反對，不論是Homekey或是導航中心建在居家附近，雖然這種情況尚未在San Mateo縣發生，本台訪問San Mateo縣地檢官來解釋大家的疑慮。

地檢官Stephen Wagstaffe表示，他理解居民擔心導航中心可能會引來一些癮君子，或是對社區造成破壞。

Wagstaffe說：「我們學到的是，如果立刻將他們安置在導航中心，他們就不會遊手好閒，去搶劫你的家或是鄰舍，或是製造問題，而是藉著使用這些服務，我可以告訴有這些擔憂的人，我可以理解，但是我認為導航中心的員工，會努力讓這些事不會發生，San Mateo縣還沒有這樣的經歷，我們購買了五間旅館並有人入住，但是尚未發現犯罪率升高，或是有奉公守法市民被害，我希望讓大家安心，我不認為會造成問題，如果有的話，請相信我們的執法人員和我，我們會很快回應，不讓這樣事情發生。」

這座導航中心將取代目前位於Redwood City Maple街的庇護中心，所謂導航中心是通過嚴格的個案管理和住房導航方法，讓某些無家可歸者重建自己的生活，並專注尋找穩定的長期住所，這座導航中心預計在年底完工，投入使用。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。