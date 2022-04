San Mateo縣首個無家可歸者導航中心舉行破土儀式（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

San Mateo縣第一座為無家可歸者而建立的導航中心(Navigation Center),週三在Redwood City舉行破土儀式。

San Mateo縣為無家可歸者而設的導航中心,位於Redwood City靠海灣一帶,周圍是工業區,離住宅區有一段距離。

這個預計花費5700萬的導航中心,提供240個單位給單身者或是伴侶,出席的San Mateo縣議員說,終結無家可歸是這一代人所面對的最大挑戰之一,政府責無旁貸。

San Mateo縣議員Carole Groom說:「 沒有人想當流浪漢,他們不想失去工作,不想失去房子,他們想要貢獻,養家,做生意,但是不幸的事發生導致失去工作,變成了無居所,他們應該有一個地方可以去,重建革新他們的生活,工作的情況,有一個地方提供服務,幫助他們重建生活。」

有不少華裔居民反對,不論是Homekey或是導航中心建在居家附近,雖然這種情況尚未在San Mateo縣發生,本台訪問San Mateo縣地檢官來解釋大家的疑慮。

地檢官Stephen Wagstaffe表示,他理解居民擔心導航中心可能會引來一些癮君子,或是對社區造成破壞。

Wagstaffe說:「我們學到的是,如果立刻將他們安置在導航中心,他們就不會遊手好閒,去搶劫你的家或是鄰舍,或是製造問題,而是藉著使用這些服務,我可以告訴有這些擔憂的人,我可以理解,但是我認為導航中心的員工,會努力讓這些事不會發生,San Mateo縣還沒有這樣的經歷,我們購買了五間旅館並有人入住,但是尚未發現犯罪率升高,或是有奉公守法市民被害,我希望讓大家安心,我不認為會造成問題,如果有的話,請相信我們的執法人員和我,我們會很快回應,不讓這樣事情發生。」

這座導航中心將取代目前位於Redwood City Maple街的庇護中心,所謂導航中心是通過嚴格的個案管理和住房導航方法,讓某些無家可歸者重建自己的生活,並專注尋找穩定的長期住所,這座導航中心預計在年底完工,投入使用。

